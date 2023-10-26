Жена и дети корреспондента Al Jazeera погибли при бомбежке в Газе
Израильская сторона обстреляла жилой дом, расположенный на юге сектора Газа. В результате атаки погибли жена и дети корреспондента арабского телеканала Al Jazeera.
Как сообщили журналисты, члены семьи сотрудника прессы Ваэля Дахдуха были в лагере беженцев Эн-Насират на юге Газы. Туда им пришлось уехать из-за угроз со стороны Израиля. В дом корреспондента попала бомба. Жене, дочери и сыну Дахдуха выжить не удалось.
Телеканал призвал вмешаться в ситуацию международное сообщество, чтобы удары Израиля по гражданским объектам прекратились.
«Мы призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец варварским нападениям, и возлагаем на израильские власти ответственность за безопасность наших репортеров и съемочной группы в секторе Газа», - сказали представители Al Jazeera.
Ранее Россия и Китай заблокировали резолюцию США по Израилю в Совбезе ООН.