Жена и дети корреспондента Al Jazeera погибли при бомбежке в Газе

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Как сообщили журналисты, члены семьи сотрудника прессы Ваэля Дахдуха были в лагере беженцев Эн-Насират на юге Газы. Туда им пришлось уехать из-за угроз со стороны Израиля. В дом корреспондента попала бомба. Жене, дочери и сыну Дахдуха выжить не удалось.

Телеканал призвал вмешаться в ситуацию международное сообщество, чтобы удары Израиля по гражданским объектам прекратились.

«Мы призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец варварским нападениям, и возлагаем на израильские власти ответственность за безопасность наших репортеров и съемочной группы в секторе Газа», - сказали представители Al Jazeera.

Ранее Россия и Китай заблокировали резолюцию США по Израилю в Совбезе ООН.