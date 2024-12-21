Жена Башара Асада начала лечение от рака в Москве еще до его побега

Супруги встретились после прибытия Асада в российскую столицу. В Москве также находится их дочь Зейн и родители Асмы.

Этой весной супруге Асада диагностировали острый миелоидный лейкоз. При этом еще раньше, пять лет назад ей удалили опухоль, возникшую из-за рака груди.

Издание также отметило, что старший сын бывшего сирийского лидера Хафез защитил кандидатскую диссертацию в МГУ, а его дочь Зейн ранее училась в Сорбоннском университете в Абу-Даби.

Ранее президент России Владимир Путин в прямой линии признался, что пока не встречался с переехавшей в Москву семьей Асада , но планирует это сделать в будущем.