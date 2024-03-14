Железный занавес между Россией и Прибалтикой пообещали создать в Латвии

«В будущем, как мы понимаем, между Россией с Белоруссией и странами Прибалтики появится железный занавес», - сказала она.

Силиня при этом отметила, что ее страна пока не смогла обеспечить собственную энергетическую независимость от поставок газа и нефти из России.

В конце февраля сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Однако ограничения не распространяются на продукцию, которая следует через территорию страны транзитом.

В начале января стало известно, что более тысяче российских граждан грозит депортация из Латвии. Речь шла о людях, которые не подали заявление на получение вида на жительство в стране согласно требованиям закона об иммиграции.