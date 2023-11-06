06 ноября 2023, 00:34

«Железный купол» в Израиле дал сбой — ракета ПВО упала в жилом районе

Pixabay
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«Железный купол» в Израиле дал осечку. Одна ракета противовоздушной обороны рухнула в жилом районе Ришон-ле-Циона, расположенного в семи километрах от Тель-Авива. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.

Также очевидцы заявили о мощном ракетном залпе по центру Израиля. В соцсетях появились видео с места ЧП, в кадр попал полет ракет. В регионе слышны сирены.

Ранее представитель ЦАХАЛ заявил, что военные полностью окружили сектор Газа. Он отметил, что палестинский анклав разделили войсками Израиля на две части - север и юг. Также стало известно, что израильские силы получили доступ к большому количеству подземных туннелей радикального движения ХАМАС в Газе.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна не прекратит атаковать анклав , пока ХАМАС не освободит заложников. Он отметил, что еврейское государство намерено идти до полной победы в войне и у него нет другого выбора.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 00:37
ПВО не справляется. Шестой взрыв прогремел в ночной Одессе
Freepik
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Шестая партия «Гераней» прилетела по Одесскому порту. В городе не прекращаются взрывы, украинские СМИ фиксируют прилеты, а горожане пишут о постоянно шуме.

Шестая партия «Гераней» прилетела по Одесскому порту. В городе не прекращаются взрывы , украинские СМИ фиксируют прилеты, а горожане пишут о постоянно шуме.

Украинское ПВО не справляется с атакой российских ракет и беспилотников. Несмотря на кучную стрельбу установок, «Герани» прилетают в назначенные места.

Ночная серия ударов по стратегическим целям привела к уничтожению ряда объектов инфраструктуры.

Telegram-канал «Типичная Одесса» написал, что началась эвакуации работников порта. Пишут о взрывах в районе Таирова, Черемушки, Застава № 1, Краяна. В порту за несколько часов зафиксировали шесть прилетов.

Украинские Telegram-каналы пишут о выпущенной ракете ПВО, которая упала в черте города. На месте прилетов в Одессе поднимается дым, очевидцы сообщают о вторичных детонациях.

Одесса Взрывы Украина
06 ноября 2023, 00:30
Трамп опередил Байдена по уровню поддержки избирателей в главных штатах — СМИ
РИА «Новости»
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Экс-лидер США Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке граждан в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на опрос, проведенный вместе с колледжем Сиена.

«Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания», - сказано в публикации.

Президент США смог опередить Трампа только в штате Висконсин - на два процентных пункта.

Авторы материала назвали перечисленные штаты главными для определения нового президента на выборах в 2024 году. Именно на их территории проживает большинство сомневающихся избирателей. Трамп и Байден являются одинаково популярными кандидатами.

Ранее Трамп заявил, что видел «шестилеток гораздо умнее Байдена». По мнению экс-лидера Штатов, его приемник некомпетентен и коррумпирован.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы
05 ноября 2023, 22:16
ЦАХАЛ полностью окружил сектор Газа
unsplash.com
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Израильская армия полностью окружила сектор Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам палестинский анклав разделен войсками Израиля на две части - север и юг. Гуманитарный коридор продолжает работать, уточнил Хагари.

До этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военные в ходе операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигли его побережья и закрепились там. Согласно заявлению армии, задача дивизии - окружение сил ХАМАС в Газе.

Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что режим прекращения огня в анклаве необходимо ввести как можно скорее. Он также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию сектора Газа.

ЦАХАЛ ранее заявил об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. Армия Израиля продолжила атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС и их наблюдательные посты.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 22:06
Жители Одессы услышали «очень сильный взрыв»
Freepik
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В Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев.

Одесса Взрывы Украина

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