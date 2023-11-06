Также очевидцы заявили о мощном ракетном залпе по центру Израиля. В соцсетях появились видео с места ЧП, в кадр попал полет ракет. В регионе слышны сирены.

Ранее представитель ЦАХАЛ заявил, что военные полностью окружили сектор Газа. Он отметил, что палестинский анклав разделили войсками Израиля на две части - север и юг. Также стало известно, что израильские силы получили доступ к большому количеству подземных туннелей радикального движения ХАМАС в Газе.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна не прекратит атаковать анклав , пока ХАМАС не освободит заложников. Он отметил, что еврейское государство намерено идти до полной победы в войне и у него нет другого выбора.