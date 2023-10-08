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Количество погибших в Израиле в ходе эскалации конфликта с Палестиной увеличилось как минимум до 250, сообщала газета Jerusalem Post. Издание Times of Israel писало, что число раненых в Израиле составило 1452 человека.

«„Железный купол“ не смог остановить этот массированный удар», - заявил корреспондент телеканала NBC News.

Израиль полагался на эту систему в защите гражданского населения от огня со стороны сектора Газа. «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года.

До 300 боевиков палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля с начала обострения конфликта. Территория страны подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа утром 7 октября. Армия Израиля начала наносить ответные удары.