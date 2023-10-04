Желание Байдена избежать конфликта с Россией назвали его «путеводной звездой» в украинском кризисе

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«С первого дня у президента Байдена было две „путеводных звезды“», - сказал он.

По словам главы Госдепа, Джо Байден, во-первых, старался помочь Украине настолько, насколько это возможно. Энтони Блинкен подтвердил, что США оставили за киевским режимом право самостоятельно принимать решения по тактике боя, но не поощрили удары за пределами своей страны.

Во-вторых, американский президент старался избежать слишком сильного вовлечения США в конфликт и прямого столкновения с Россией. По словам госсекретаря, он понимал, что такое противостояние привело бы к негативным последствиям и поставило безопасность американцев под угрозу.

Джо Байден на 78-й Генассамблее ООН заявил, что Россия помешала установить мир на Украине. Выступив против нее, сказал президент, коллективный Запад пытался сдержать другие страны.