«Ждем отмашки военных». Депутат ГД — о происходящем в Венесуэле и возвращении домой

Парламентарий вместе с тремя другими международными наблюдателями приехал на президентские выборы в Венесуэлу. Волоцков подтвердил, что после объявления итогов голосования в стране начались акции протеста.

«Мы во время активной, так сказать, фазы митингов находились под защитой нашего посольства. В четыре часа ночи переехали в отель, собираем багаж и ждем отмашки военных, спецслужб для того, чтобы прорываться в аэропорт», - сказал депутат.

Собеседник 360.ru заявил, что ситуация на улицах нормализовалась. Но власти, по его словам, подготовились к возобновлению протестов.

«Город оцеплен, очень много военной техники, много полиции. Планируют, что с началом дня протесты могут возобновиться, поэтому сейчас все готовятся к новому световому дню. У нас все нормально», - добавил он.

Победу на выборах президента Венесуэлы одержал действующий лидер Николас Мадуро. Несогласные с итогами голосования жители вышли на улицы. При беспорядках пострадали более 20 военных. Минпромторг России посоветовал оказавшимся в этой стране согражданам не выходить из дома и соблюдать меры безопасности.