«Жаждет любоваться Лавровым». Захарова ответила на выпад Бербок в адрес главы МИД РФ

Бербок заявила, что Лавров на заседании Совета глав МИД ОБСЕ «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других». Захарова напомнила, что российской делегации отказали в участии в прошлом году.

«Жаль, что она (Бербок - прим. ред.) раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале», - заявила представитель МИД РФ.

В таком случае страны НАТО, понимая печаль Бербок, не препятствовали бы прибытию делегации из России на международные форумы, заключила Захарова.

Она также добавила, что все выступления транслируются онлайн и послушать их можно будет в любое время и в любом месте.

Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе началось в столице Северной Македонии 30 ноября. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Европейский союз после начала спецоперации.