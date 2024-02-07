Жан-Пьер резко осадила журналиста за вопрос об интервью Путина

На брифинге репортеры попросили ее прокомментировать заявление Такера Карлсона, что власти США мешали ему встретиться с российским президентом. По словам очевидцев, Карин Жан-Пьер насторожил этот вопрос. Она попросила уточнить его, а потом дважды отказалась отвечать. Пресс-секретарь резко заявила одному из журналистов, что не станет комментировать обвинения.

«Абсолютно нет комментариев, все», - сказала она.

Такер Карлсон приехал в Москву в начале февраля, чтобы пообщаться с местными жителями и понять, как устроена Россия. Журналист заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. По его словам, встречу планировали несколько месяцев, но администрация президента США дважды мешала. Коллеги раскритиковали американского ведущего , а демократы, по словам конгрессмена Тейлор Грин , содрогнулись от мысли, что он сделает выпуск с российским президентом.