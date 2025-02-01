Жан-Мишель, а не Брижит? Кем могла быть жена Макрона в прошлом

Американская журналистка Кэндис Оуэнс представила первую часть расследования, в котором обещала доказать, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона - мужчина. Она провела трансляцию под названием «Становясь Брижит» на YouTube. Видео несколько раз становилось недоступным из-за DDoS-атак.

Оуэнс заявила, что первая леди Франции якобы родилась представителем мужского пола и ранее ее звали Жан-Мишель Тронье. Журналистка подчеркнула, что ручается за правдивость информации и ставит на это свою профессиональную репутацию.

Кэндис также рассказала, что получила письмо от юристов французского президента с требованием прекратить расследование, что еще больше навело ее на мысли о достоверности сведений. Оуэнс призвала публику обратить внимание на тот факт, что детские фотографии жены Макрона практически отсутствуют.

Во второй части расследования журналистка пообещала раскрыть имена врачей, которые якобы провели первой леди Франции операцию по смене пола*.

Весной 2024 года Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о его супруге. Он назвал информацию ложной и сфабрикованной.

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