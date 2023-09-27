«Жаль, Владимир». Клинтон обратилась к Путину по имени во время речи про НАТО

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«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - сказала она, комментируя расширение Североатлантического альянса.

По ее мнению, так произошло из-за проводимой Россией политики. Клинтон подчеркнула, что страны не заставляют присоединяться к НАТО.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в альянс Финляндии и Швеции и желанием Украины присоединиться к блоку. По его словам, у РФ нет спорных вопросов с финнами и шведами, которые касаются безопасности и территории. Однако с украинской стороной - все иначе.

Он подчеркнул, что Россия не угрожает ни Швеции, ни Финляндии. Также представитель Кремля выразил надежду на то, что в этих странах не окажется направленных в сторону РФ ракет.