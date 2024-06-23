23 июня 2024, 03:24

Землетрясение произошло в Турции

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Землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Его магнитуда составила 4,0, сообщило пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Специалисты уточнили, что подземные толчки ощутили в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 километра. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В начале недели в Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 местных жителей получили различные травмы. Интенсивность подземных толчков была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения сейсмологи зафиксировали на Сахалине.

Турция Землетрясения
23 июня 2024, 02:52
В Германии захотели создать дружественную РФ фракцию
РИА «Новости»
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Немецкая партия «Альтернатива для Германии» задумала основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте. Она будет выступать за нормализацию отношений с Россией, сообщило издание Der Spiegel.

«Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», - отметили в сообщении.

По данным издания, основой для новой парламентской группы станет декларация о том, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий». Бюрократию ЕС нужно освободить от международных корпораций, чтобы начать мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия». После этого «Альтернатива для Германии» стала продумывать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Депутат партии АдГ Гуннар Линдеманн ранее заявил, что министр иностранных дел Анналена Бербок ведет очень схожую политику со своим предком и из Третьего рейха.

Германия Депутаты Международные отношения Россия Европарламент
23 июня 2024, 00:42
Камень из-под колес машины убил женщину в Швейцарии
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В Швейцарии погибла гражданка Чехии из-за камня, влетевшего в ее автомобиль. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию.

По данным агентства, ДТП произошло на западе Швейцарии. Гражданка Чехии вела автомобиль, когда в окно влетел в камень из-под колес встречного грузовика. Он ударил 60-летнию женщину-водителя в голову. Остановить машину смогла пассажирка, сидевшая на соседнем сиденье.

В машине также находился ребенок. Ни он, ни пассажирка в аварии не пострадали.

Женщина-водитель получила тяжелую травму. Ее доставили в одну из больниц Берна и сделали операцию. Но спасти пострадавшую не удалось, она скончалась в ночь на субботу.

В начале июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, более ста пострадали.

Чехия ДТП Машины Полиция Швейцария
23 июня 2024, 00:29
Во Франции признали конец «макронизма»
РИА «Новости»
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Эпоха макронизма во Франции подошла к концу. Об этом в интервью France-Presse заявил бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012–2017 годах.

«Макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», - сказал он.

По мнению политика, «пришло время политической перестройки». При этом Олланд заверил, что не планирует возвращаться на пост президента.

Ранее он объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, сославшись на «очень серьезную ситуацию». Его выдвинула Социалистическая партия в составе «Нового народного фронта».

Экс-президент ранее заявил, что дата завершения конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов президента в США, которые состоятся уже осенью. По словам Олланда, наступит день, когда Европе придется полагаться только на себя в обеспечении собственной безопасности.

Эпоха макронизма во Франции подошла к концу. Об этом в интервью France-Presse заявил бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012–2017 годах.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
23 июня 2024, 00:00
Путину хватило четырех дней, чтобы вывести США из себя
РИА «Новости»
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Госвизит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете The New York Times.

По его мнению, российский лидер своей поездкой прямо заявил Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не может контролировать Вашингтон.

Авторы статьи также отметили, что после «дерзкого» визита Путина Вашингтон ждет еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня. Они отметили, что российскому президенту хватило четырех дней, чтобы разозлить США.

В издании напомнили, что Вьетнам имеет большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку соперничают за влияние над ним.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что проводящие политику санкций США сели в лужу после визитов Путина в КНДР и Вьетнам.

США Вашингтон Санкции КНДР Вьетнам Азия

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