Землетрясение произошло в Нью-Йорке около места предполагаемых взрывов

По данным американских сейсмологов, произошло землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине пяти километров. В пожарном управлении Нью-Йорка сообщили, что спустя восемь минут им поступило обращение от горожан о «серии взрывов и тряске» в здании.

Согласно данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги в Нью-Йорке, недалеко от места инцидента поступила жалоба на перебои с электричеством.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. ЧП произошло по адресу 580 Мэйн-стрит.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт могут быть связаны с проблемами с электросетью и неисправностями на подстанциях.