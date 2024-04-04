Землетрясение произошло в Китае

Вибрации под землей почувствовали в 08:39 по местному времени (03:29 по московскому) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой не ниже 7,2 случилось на Тайване. Его назвали самым масштабным за прошедшие 25 лет. Как сообщил телеканал ABC News, в округе Хуалянь пострадали 711 человек , а еще 77 могли оказаться под завалами. Девять человека погибли из-за последствий стихии.

Повреждения получили девять участков дорог и 11 магистралей, также рухнули десятки построек.

Россияне, находящиеся на острове, рассказали в беседе с «360», что ощутили страх в момент землетрясения и почувствовали себя маленькими муравьями. По некоторым данным, подземные толчки продолжатся еще три-четыре дня.