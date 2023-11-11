Землетрясение произошло в Калифорнии перед саммитом АТЭС

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Толчки возникли в 03:15 (06:15 по московскому времени). Эпицентр землетрясения выявили в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг оказался на глубине восьми километров.

Местные власти не сообщали о возможных жертвах и разрушениях. Примечательно, что в субботу, 11 ноября, в Сан-Франциско начнется Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее подземные толчки магнитудой 6,9 зафиксировали у побережья Индонезии. Эпицентр располагался на глубине 146 километров.

В начале ноября мощное землетрясение произошло в Непале. Его магнитуда составила 5,6. В результате обрушилось множество жилых домов, погибли как минимум 128 человек.