11 ноября 2023, 08:21

Землетрясение произошло в Калифорнии перед саммитом АТЭС

РИА «Новости»
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Северной Калифорнии в США. Магнитуда подземных толчков составила 5,0, сообщили в Геологической службе США (USGS).

Толчки возникли в 03:15 (06:15 по московскому времени). Эпицентр землетрясения выявили в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг оказался на глубине восьми километров.

Местные власти не сообщали о возможных жертвах и разрушениях. Примечательно, что в субботу, 11 ноября, в Сан-Франциско начнется Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее подземные толчки магнитудой 6,9 зафиксировали у побережья Индонезии. Эпицентр располагался на глубине 146 километров.

В начале ноября мощное землетрясение произошло в Непале. Его магнитуда составила 5,6. В результате обрушилось множество жилых домов, погибли как минимум 128 человек.

США Землетрясения Калифорния
11 ноября 2023, 05:12
Устроили катастрофу своими руками. Виновников украинского конфликта нашли в США
РИА «Новости»
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Политика властей США привела к таким мировым потрясениям, как конфликт на Украине и обострение кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил американский политик Аджаму Барака в соцсети X.

«Некомпетентность администрации [Джо] Байдена является продолжением дилетантизма администрации [Барака] Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за конфликта на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили», - заявил политик.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По словам Маска, Зеленскому необходимо перестать уничтожать в окопах украинскую молодежь. Бизнесмен также отметил, что обстановка на фронде приведет к массовым жертвам со стороны ВСУ.

США Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины
11 ноября 2023, 03:33
Немцам пришлось пожертвовать гигиеной ради антироссийских санкций
Freepik
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Для многих граждан Германии после начала СВО принятие душа стало более «редкой, короткой и холодной процедурой». Об этом написала немецкая газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные соцопросов.

По информации газеты, рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине заставил многих немцев экономить. В том числе, на гигиенических процедурах.

«Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57%», - сказано в статье.

Журналисты также привели данные, согласно которым половина граждан Германии уже оборудовала свои дома водо- и энергосберегающими системами, а еще 19% планируют это сделать.

В октябре газета South China Morning Post написала, что санкции вместо России ударили по Европе , причем, в первую очередь - по Германии. По мнению автора статьи, руководство ФРГ подтачивает экономику страны, идя на поводу у Вашингтона и НАТО. Из-за антироссийских санкций Германия вынуждена закупать нефть и газ по завышенной стоимости.

Германия Газ Санкции Нефть Цена на нефть
11 ноября 2023, 03:20
Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь. Об этом американский миллиардер Илон Маск заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Фридман спросил у предпринимателя, нужно ли украинскому лидеру начинать мирные переговоры с Россией.

«Да. Я ему советую не отправлять украинскую молодежь умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Владимиром Путиным или нет», - сказал Маск.

По словам бизнесмена, судя по обстановке на фронте и расстановке сил продолжение контрнаступления ВСУ приведет к «массовым жертвам».

Ранее Илон Макс заявил, что странам Запада следовало бы прекратить бессмысленные жертвы из числа украинцев и наладить отношения с Москвой. По его мнению, именно Европа подталкивает российский и украинский народы к боевым действиям.

Владимир Зеленский Илон Маск Владимир Путин Украина
11 ноября 2023, 03:17
Прогноз кредитного рейтинга США понизили до «негативного»
РИА «Новости»
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Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Заявление об этом появилось на сайте агентства.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Заявление об этом появилось на сайте агентства.

При этом долгосрочный рейтинг США остался на уровне ААА, уточнили в агентстве.

«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», - пояснил старший специалист Moody’s Уильям Фостер.

В агентстве отметили, что дефицит бюджета США останется высоким без принятия эффективных мер по сокращению государственных расходов и увеличению доходов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с иронией отметил, что у США закончится бумага , чтобы бесконечно печатать доллары для обслуживания рекордного госдолга страны. Официальный представитель Кремля добавил, что Америка тратит около 200 миллионов долларов в час на обслуживание своего долга.

В октябре стало известно, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц и достиг 33 триллиона 513 миллиардов долларов.

США Доллары США Рейтинги Госдолг

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