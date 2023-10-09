Землетрясение произошло на западе Украины
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Украине. Подземные толчки зафиксировали в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.
«В Закарпатье произошло землетрясение - предварительно до 4,5 баллов», - указал глава Закарпатской обладминистрации Виктор Микита в Telegram-канале.
Он уточнил, что специалисты проверяют, есть ли повреждения и разрушения инфраструктуры и жилых помещений в результате природного явления. Информацию о землетрясении сообщил в своем Telegram-канале и глава Львовской областной администрации. Эпицентр, по его словам, зафиксировали в Словакии.
Как сообщило украинское издание «Страна.ua» , землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Ужгороде.
«Эпицентр землетрясения, которое ощущалось также во Львовской и Тернопольской областях, - в Словакии», - добавили в публикации.
На прошлой неделе землетрясение произошло в Афганистане. Жертвами природного катаклизма стали 2445 человек.