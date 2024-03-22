Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана

Магнитуда землетрясения составила 5,3. Очаг природного явления зафиксировали на территории Таджикистана.

По данным института сейсмологии, в киргизских селах Кара-Тейит и Карамык интенсивность землетрясения составила четыре балла. Также около четырех баллов было в селе Шибээ. В Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек - три балла.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Несколько дней назад землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки. Магнитуда также составила 5,3. Эпицентр сейсмособытия оказался на глубине в 50 километров. Информации о разрушениях и жертвах не было.

В середине марта землетрясение такой же магнитудой произошло в Черногории. Первый подземный толчок зафиксировали ночью вблизи от Подгорицы.