03 апреля 2024, 10:02

Землетрясение на Тайване стало мощнейшим за 25 лет

Global Look Press
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Землетрясение, произошедшее 3 апреля на Тайване, оказалось самым мощным на острове за последние 25 лет. Об этом рассказал директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, сообщило РИА «Новости».

«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3», - подчеркнул У Цзяньфу.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване произошло утром 3 апреля. Сила подземных толчков достигала 7,7 балла, что привело к обрушению зданий, отключениям электроэнергии и оползням на острове.

Издание China Times сообщало, четыре человека погибли и 57 получили ранения. Поисково-спасательная группа пожарной службы прибыла в Хуалянь для оказания помощи при стихийных бедствиях.

По статистическим данным Центрального центра реагирования на стихийные бедствия, на Тайване зарегистрировали 933 стихийных бедствия, в том числе три катастрофы на железных дорогах и в метро, ​​97 разрушенных зданий, 150 аварий на объектах жизнеобеспечения и 12 катастроф на дорогах и в туннелях.

Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводской площади на острове в связи с масштабным землетрясением. Организация пока не оценивала масштаб причиненного ущерба.

Катастрофы Землетрясения Дороги Метро Эвакуации Тайвань
03 апреля 2024, 10:15
Загадочный объект из космоса упал на дом в США
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Представители NASA приняли участие в расследовании данных о предполагаемом падении обломков Международной космической станции (МКС) на жилой дом во Флориде. Об этом сообщило издание The Debrief.

В марте житель Флориды рассказал в социальных сетях о рухнувшем предмете на его дом в городе Нейплс. По его словам, неизвестный фрагмент пробил потолок в жилище и едва не задел его сына.

Мужчина разместил снимки загадочного предмета и посетовал на отсутствие реакции со стороны NASA, с которой он пытался связаться, но ему не ответили.

Представитель NASA Джош Финч сообщил журналистам об изъятии предмета и взаимодействии с хозяином дома. Он уточнил, что эксперты исследуют фрагмент в космическом центре имени Кеннеди во Флориде и установят его происхождение.

Ранее неизвестный объект рухнул в польской деревне в районе Милакова. Предположительно, это был метеозонд.

США NASA Космос
03 апреля 2024, 09:26
Россия передала Совбезу ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по иранскому консульству
Global Look Press
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Россия отправила Совбезу ООН проект заявления, в котором осуждается израильский обстрел консульства Ирана в сирийской столице. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что документ покажет истинные намерения западных стран и продемонстрирует, как именно они относятся к ситуации на Ближнем Востоке.

«Посмотрим, как пойдет работа над этим документом», - подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что проект заявления для прессы российская сторона составляла по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.

Ранее ЦАХАЛ выпустил ракету по Дамаску, в результате чего пострадало иранское дипведомство.

В ответ на это Иран сообщил , что защитит свои права, и пообещал наказать израильское руководство.

Посольство России предупредило, что обстрел консульства может спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломатов, Израиль грубо нарушил всех основы международного права.

Израиль Сирия Россия Иран ООН Ближний Восток
03 апреля 2024, 08:44
Неизвестные обстреляли отель в Стамбуле
Global Look Press
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Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Огонь открыли из длинноствольного оружия по четырехэтажному зданию отеля в районе Кючюкчекмедже. По информации газеты, некоторые пули задели пассажирский автобус, который проезжал мимо.

«В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение», - добавили в издании.

Информации о пострадавших нет. Территорию отеля оцепили, на месте начали работать эксперты-криминалисты и следователи.

Ранее в Турции злоумышленник обстрелял пассажирский автобус , который направлялся из Эрбаа в Стамбул. Стрелок открыл огонь в сторону общественного транспорта и скрылся с места преступления.

В автобусе на тот момент находились 33 человека. К счастью, никто из пассажиров не пострадал - пули пробили крышку двигателя, но не задели людей. Из-за обстрела повреждения получил только дизельный фильтр автобуса.

Отели Оружие Полиция Стамбул
03 апреля 2024, 08:34
NBC спрогнозировал победу Трампа на праймериз в штате Нью-Йорк
Global Look Press
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Американский экс-лидер Дональд Трамп одерживает победу на первичных выборах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, Трамп получил 80% голосов после обработки 20% бюллетеней. Предвыборный штаб политика подтвердил эти данные и опубликовал в соцсети Truth сообщение, что экс-президент побеждает на праймериз в Нью-Йорке.

В NBC предположили, что республиканец также опередит соперников на выборах и в других штатах, в том числе в Коннектикуте и Род-Айленде. В Висконсине экс-лидер страны набрал 76,6% голосов после подсчета 71% бюллетеней.

Ранее президент США Джо Байден пригласил Трампа сыграть в гольф , чтобы продемонстрировать избирателям свое здоровье и энергичность. Американский лидер заявил, что даст фору политику, «списав три удара». Байден не в первый раз приглашает бывшего главу государства принять участие в спортивной игре - в 2016 году он предложил Трампу сыграть в гольф после победы республиканца на выборах.

Нью-Йорк Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

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