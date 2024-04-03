Землетрясение на Тайване стало мощнейшим за 25 лет

«Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3», - подчеркнул У Цзяньфу.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване произошло утром 3 апреля. Сила подземных толчков достигала 7,7 балла, что привело к обрушению зданий, отключениям электроэнергии и оползням на острове.

Издание China Times сообщало, четыре человека погибли и 57 получили ранения. Поисково-спасательная группа пожарной службы прибыла в Хуалянь для оказания помощи при стихийных бедствиях.

По статистическим данным Центрального центра реагирования на стихийные бедствия, на Тайване зарегистрировали 933 стихийных бедствия, в том числе три катастрофы на железных дорогах и в метро, ​​97 разрушенных зданий, 150 аварий на объектах жизнеобеспечения и 12 катастроф на дорогах и в туннелях.

Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводской площади на острове в связи с масштабным землетрясением. Организация пока не оценивала масштаб причиненного ущерба.