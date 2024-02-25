Землетрясение магнитудой до 5,9 случилось на границе Китая и Киргизии

Подземный толчок зафиксировали в 07:15 по московскому времени неподалеку от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Жители Алма-Аты почувствовали толчки силой в три балла. Как сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований при МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения находился от Алма-Аты примерно в 260 километрах. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее, утром 20 февраля, землетрясение магнитудой 4,6 случилось в Дагестане.

Подземные толчки ощущались в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг. Слабые толчки почувствовали также жители Рутульского и Хивского районов. Данных о пострадавших и разрушениях тоже не поступало.

На северо-западе КНР 25 февраля произошло землетрясение магнитудой до 5,9. Об этом информировало Центральное телевидение Китая , сославшись на местную сейсмологическую службу.