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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня, на японских островах Окинава и Мияко объявили угрозу цунами. О подземных толчках стало известно из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра ( EMSC ).

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 20 километров под водой. Землетрясение произошло в 08:58 по времени Японии (02:58 по московскому).

После землетрясения на японских островах Окинава, Мияко и островной группы Яэяма объявили угрозу цунами. Местные эксперты предположили, что высота приливной волны может достигать трех метров.

Через 13 минут после первого землетрясения произошли повторные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр определили на глубине 10 километров.

В конце марта в Грузии зафиксировали три землетрясения в один день. Толчки были магнитудой 4,8, 4,2 и 4, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.