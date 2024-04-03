03 апреля 2024, 03:33

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня

РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня, на японских островах Окинава и Мияко объявили угрозу цунами. О подземных толчках стало известно из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня, на японских островах Окинава и Мияко объявили угрозу цунами. О подземных толчках стало известно из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра ( EMSC ).

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 20 километров под водой. Землетрясение произошло в 08:58 по времени Японии (02:58 по московскому).

После землетрясения на японских островах Окинава, Мияко и островной группы Яэяма объявили угрозу цунами. Местные эксперты предположили, что высота приливной волны может достигать трех метров.

Через 13 минут после первого землетрясения произошли повторные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр определили на глубине 10 километров.

В конце марта в Грузии зафиксировали три землетрясения в один день. Толчки были магнитудой 4,8, 4,2 и 4, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

Землетрясения Япония Тайвань
03 апреля 2024, 03:58
Трехметровое цунами дошло до Японии после землетрясения в Тайване
Freepik
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Цунами высотой три метра дошло до побережья японского острова Енагуни после сильного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня. Об этом сообщил рассказали на телеканале NHK.

В публикации жителей региона призвали срочно эвакуироваться.

«Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений», - сказано в сообщении.

Землетрясения Япония Тайвань
03 апреля 2024, 02:07
США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель
Телеканал «360»
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Власти США якобы предупредили российскую сторону о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» более чем за две недели. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», - написали авторы статьи.

Решение властей США не оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокусе» указало на их аморальность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны помнить, как попытались связать теракт с ИГ*. Захарова подчеркнула, что террористы хотели скрыться на Украине, которую 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

США Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 00:51
Индийский сериал решили снять в Сибири
Freepik
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Кинематографисты из России и Индии начнут снимать в Сибири сериал про усыновление и сиротство. Об этом сообщила «Российская газета».

Проектом займутся в конце этого года, когда в регионе установится снежный покров. О создании первого в современной киноиндустрии общего проекта кинематографисты из обеих стран договорились на XXII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Обе стороны подписали меморандум о новом проекте.

Режиссером сериала будет Тина Баркалая. Как отметила продюсер Екатерина Филиппова, команда намерена поднять в сюжете проблему об усыновлении и детях, оставшихся без родителей.

В проекте будут участвовать кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и индийская «Картина Интертеймент».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит короткометражную картину о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха , Кота Матроскина и других персонажей. Картину планируют показать летом этого года, к 88-летию киностудии.

Индия Сериалы Кино Россия Сибирь
03 апреля 2024, 00:46
США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ
РИА «Новости»
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Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе вычеркнули из санкционного списка США. Об этом стало известно из данных на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

Речь идет о европейской «дочке» российского банка - VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии. В апреле 2022 года против ВТБ Банка ввели санкции, после чего немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой».

Акционеры европейского подразделения решили ликвидировать банк, а позже потребовали у ВТБ вернуть дивиденды с 2012 года в размере 433,8 миллиона евро.

В ВТБ Банке посчитали этот шаг политическим и пригрозили ответными мерами, если немецкая сторона продолжит агрессивные действия.

Германия США Банки Европа Санкции

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