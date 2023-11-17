Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали неподалеку от берегов Филиппин 17 ноября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зарегистрировали в 16:14 по местному времени. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.
Толчки зафиксировали в 53 километрах от Генерал-Сантоса, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Население города составляет 679 тысяч человек, указали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Очаг также находился в 23 километрах к юго-западу от Глана с населением 24,2 тысячи человек. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в районе индонезийского полуострова Минахаса. Очаг залегал на глубине 303 километра.