Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

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Эпицентр располагался в 41 километре к югу от Джурма. В этом населенном пункте около 12 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров.

Отмечается, что подземные толчки ощущались и в нескольких районах соседнего Пакистана, в Узбекистане, Казахстане и Индии.

Накануне землетрясение мощностью 4,1 зарегистрировали в турецкой провинции Кахраманмараш.

Эпицентр располагался в районе Нурхак. Очаг залегал неглубоко - на глубине примерно семь километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.

В Японии сильное землетрясение началось 1 января. По данным на девятое число, природный катаклизм унес жизни 202 человек.

СМИ писали также о более чем 500 пострадавших. Землетрясение вызвало пожары, в которых пострадали более 300 построек.