12 мая 2024, 15:18

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Новой Зеландии

Unsplash
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В воскресенье, 12 мая, землетрясение магнитудой 5,4 произошло у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи указали, что землетрясение произошло около 03:30 (06:30 по московскому времени) в 903 километрах к северо-востоку от города Хикс-Бэй. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в Ленкоранском районе Азербайджана. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров. Также землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Его почувствовали жители Вилючинска.

Землетрясения Новая Зеландия
12 мая 2024, 11:23
«Щетинится как еж». Названа реакция Макрона на Россию
РИА «Новости»
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Президент Франции при мысли о России щетинится как еж. Такое мнение высказал РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции», - сказал политик.

По его словам Макрон пытается вести многовекторную политику. Однако французский лидер никак не определится, каким ему лучше быть - красивым или умным.

Макрон ранее призвал Европу быть готовой к сдерживанию России. При этом он выразил надежду, что стране не придется переходить к прямому столкновению.

Франция отправила солдат в так называемый Иностранный легион на Украине. Наемники уже понесли первые потери под Часовым Яром.

Одного из французских солдат ликвидировали в ЛНР.

Эммануэль Макрон Россия Франция
12 мая 2024, 10:29
Крупный пожар практически уничтожил ТЦ в Варшаве
Unsplash
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В ночь на воскресенье, 12 мая, в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве произошел серьезный пожар. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию города.

Накануне на складе поликарбоната в Наро-Фоминске произошел мощный пожар. Огонь охватили порядка 1000 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.

К тушению привлекли почти 150 пожарных. На месте работает группа специалистов-химиков, чтобы предотвратить распространение огня из-за горящих химических веществ.

По данным спасателей, возгорание началось около 03:00 (02:00 по московскому времени). Очаги выявили сразу в нескольких местах на территории комплекса. За час огонь полностью охватил здание, после чего обрушилась крыша.

Пожары Польша
12 мая 2024, 10:15
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве разогнали водометами
Global Look Press
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Израильские полицейские применили водометы и конницу, чтобы разогнать демонстрантов на митинге против правительства, который проходил 11 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акцию протеста заранее согласовали с правоохранителями. Однако после ее окончания сотни митингующих двинулись по центральному шоссе и попытались блокировать движение транспорта.

Конная полиция остановила толпу. Но отдельные активисты прорвались, против них применили водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силовиками. Полицейские задержали несколько человек.

В числе задержанных оказались родственники взятых в плен членами радикального движения ХАМАС. Митингующие требовали вернуть оставшихся в заложниках у ХАМАС людей. Ранее Израиль и ХАМАС приостановили переговоры из-за атак ЦАХАЛ города Рафах.

Израиль Митинги Полиция
12 мая 2024, 07:56
Эрдоган объяснил отмену визита в США
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете «Катимерини».

Изначально визит Эрдогана планировали на 9 мая, но в итоге перенесли на более поздний срок, который станет «более удобен для обеих сторон».

«Нашу поездку в США отложили из-за несовместимости графиков сторон. США, как вам известно, находятся накануне выборов, из-за чего рабочий график Байдена стал более плотным. Наши программы интенсивно работают как за рубежом, так и внутри страны. Такие визиты проходят в удобное для всех сторон время», - объяснил он.

Эрдоган добавил, что в настоящее время идут консультации по удобному времени для встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Эрдоган обсудит с Байденом риски, связанные с украинским кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете « Катимерини ».

США Турция Реджеп Эрдоган Джо Байден

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