28 декабря 2024, 18:54

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии

Global Look Press
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Возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу сейсмической защиты местного МВД.

Подземные толчки ощущались и в армянских городах и селах, в частности в Гюмри, Степанаване и других. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в Хельсинки зафиксировали мощнейшее землетрясение за всю историю города. Магнитуда составила 1,1. Причину природного явления пока не выявили. Вероятно, толчки произошли из-за подъема земной коры и локальных движений водных масс.

Кроме того, накануне землетрясение произошло в Колумбии , в 76 километрах от города Каукасия.

Грузия Армения Землетрясения
28 декабря 2024, 19:06
«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию
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«Газпром» с 1 января 2025 года перестанет поставлять газ в Молдавию в связи с большой задолженностью. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Транзит газа остановят из-за долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», - отметили в пресс-службе.

В компании уведомили молдавскую сторону и объяснили, что та не исполнила своих платежных обязательств, а значит нарушила условия заключенного контракта.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан.

не признал долг страны на 709 миллионов долларов перед российской компанией. Он также заявил, что жителям Молдавии предстоит «сложная зима» из-за повышения цен на газ и прекращения поставок от «Газпрома».

Газ Молдавия Газпром
28 декабря 2024, 13:42
«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву
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Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву на месяц. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены», - уточнили в компании.

Пассажирам в полном объеме вернут деньги за уже приобретенные билеты.

Авиакомпания Flydubai ранее отменила рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов.

До этого перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) также приняла решение приостановить рейсы в некоторые города России до окончания расследования крушения в Актау самолета Embraer 190.

В Казахстане 25 декабря потерпел крушение лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный. Он не смог приземлиться в Чечне из-за плотного тумана и плана «Ковер».

Казахстан Самолеты Авиакомпании Туркмения Крушение самолета в Актау
28 декабря 2024, 11:29
Байден почти весь президентский срок провел в отпуске — Маск
Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден почти все время своего президентства провел в отпуске. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети Х.

Миллиардер высказал свое мнение по поводу публикации в Сети, в которой говорилось, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% его президентского срока.

«На самом деле около 100%», - написал Маск.

После того как Байден объявил о завершении своей предвыборной кампании, стали вновь возникать сомнения в его способности эффективно руководить страной. Количество его публичных выступлений заметно сократилось, а продолжительность выходных увеличилась.

Маск поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена и поинтересовался, видел ли кто-либо американского лидера в последнее время В последнее время американский президент часто попадал в различные конфузы. Осенью Байден заблудился рядом с Белым домом. До этого он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены , а однажды политик заблудился на сцене в Нью-Йорке после эмоциональной речи с угрозами всему миру.

США Отпуск Илон Маск Джо Байден
28 декабря 2024, 09:22
Командиры ИГИЛ получили беспилотники для нападения на военные базы РФ в Сирии
РИА «Новости»
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Полевые командиры Исламского государства* получили боевые дроны для выполнения задачи по нападениям на военные базы России в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Разведка Беспилотники Сирия Военные Россия

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