Зеленскому сообщили страшную новость в Пентагоне

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», - сказал Остин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил глава американского военного ведомства, результаты ВСУ зависят от умения синхронизировать применение различных видов вооружения. Ситуацию на поле боя Остин назвал жесткой и изматывающей борьбой. По его словам, «такой она будет и в будущем».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые страны Запада призвали начать переговоры с Россией.

Он подчеркнул, что это может быть связано с тем, что союзники Украины боятся Россию.