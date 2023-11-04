04 ноября 2023, 05:24

Зеленскому придумали новое обидное прозвище на Украине

РИА «Новости»
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Украинский лидер Владимир Зеленский — карикатурный «Джокер» и никто не верил, что у него получится прийти к власти. Об этом сообщил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

«Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер», - сказал он.

Соскин отметил, что Зеленский говорит о себе как о «слуге народа», но даже права не имеет заставлять украинцев идти на передовую, потому что не справился с возложенными задачами. Все заверения нынешнего лидера Украины не основаны на реальном положении дел, потому что контрнаступление ВСУ провалилось. Страна не может сбить даже беспилотники, а Запад больше не хочет помогать ей.

Советник Кучмы призвал как можно скорее заключить мир, потому что простые украинцы не представляют, что их ждет зимой.

Ранее Соскин заявил, что Запад стал отдаляться от Зеленского. Он привел пример с обложкой журнала Time. В прошлом году портрет политика был на первой странице крупным планом, а теперь снимки с президентом Украины «оказались в тени».

Украинский лидер Владимир Зеленский - карикатурный «Джокер» и никто не верил, что у него получится прийти к власти. Об этом сообщил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Владимир Зеленский Россия Украина
04 ноября 2023, 05:09
Байдену выставили ультиматум из-за поддержки Израиля
РИА «Новости»
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Американцы припомнят президенту США Джо Байдену его позицию по сектору Газа, если он не призовет Израиль к прекращению огня. Такое условие озвучила конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб, свое послание она опубликовала в соцсети Х.

Тлаиб состоит в Демократической партии и имеет палестинские корни. Политик опубликовала видео с кадрами последствий ударов Израиля по сектору Газа. В ролике показали Байдена, который поддерживает Израиль, погибших палестинских детей и митинги в поддержку Палестины в разных частях страны.

«Господин президент, американский народ в этом вопросе (поддержки Израиля - прим. ред.) с вами не согласен. Мы будем помнить об этом в 2024 году», - заявила Тлаиб.

Далее в ролике появился текст, в котором Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинского народа. Американскому президенту выдвинули ультиматум: «Байден, поддержи прекращение огня сейчас или не рассчитывай на нас в 2024 году».

Президент США предложил взять гуманитарную паузу для вызволения пленных в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил перемирие в Газе без освобождения заложников.

США Конгресс США Джо Байден Палестина
04 ноября 2023, 04:43
Придется отказаться. Запад обсуждает условия переговоров Украины с Россией
РИА «Новости»
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Запад обсуждает с руководством Украины возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего придется отказаться ради завершения зашедшего в тупик конфликта. Об этом со ссылкой на чиновников сообщил телеканал NBC.

«Чиновники из США и Европы стали <…> говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения конфликта. <…> Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», - заявил телеканал.

По информации NBC, некоторые переговоры прошли в прошлом месяце, когда западные партнеры собрались на заседание контактной группы по Украине. Запад обеспокоен, что конфликт зашел в тупик, чиновники не уверены в своих возможностях и дальше финансировать страну.

Американские чиновники также отметили, что у Украины заканчиваются силы, а у России запас неисчерпаем. У украинских властей также имеются проблемы с мобилизацией, мужчины неохотно идут в ВСУ.

Чиновники дали Украине время до конца года, потом придется договариваться с Россией. НАТО в качестве компенсации может предложить ей некоторые гарантии безопасности без официального вступления в альянс.

Зима принесет ВСУ большие проблемы , тогда как Вооруженные силы России готовы к ведению боевых действий в экстремальных условиях, считают в США. Большую опасность для украинской армии зимой представляют удары по энергетической инфраструктуре.

Россия Переговоры Запад Украина
04 ноября 2023, 04:04
Самолет Байдена сломался при посадке в Мэне
РИА «Новости»
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Авиалайнер, на котором президент США Джо Байден прилетел в штат Мэн, столкнулся с техническими неполадками при посадке. Об этом журналистам сообщили в Белом доме, информацию привело РИА «Новости».

«Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет», - сказано в заявлении Белого дома.

ЧП произошло, когда Байден вместе с супругой Джилл направлялись в Льюистон штата Мэн, где 25 октября погибли 22 человека и еще 13 получили ранения в результате массовой стрельбы.

Неизвестный открыл огонь в местном баре и боулинге. Стрелявшего не удалось задержать по горячим следам, жителей попросили сидеть дома с запертыми дверями и окнами.

Спустя несколько дней ЧП произошло во Флориде. Очередная уличная стрельба привела к гибели двух человек, 18 горожан пострадали.

США Стрельба Самолеты Джо Байден
04 ноября 2023, 03:42
США потребовали у Израиля объяснений насчет удара ЦАХАЛ по беженцам
РИА «Новости»
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Администрация американского президента призвала израильские власти объяснить причину удара по лагерю беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщило Politico, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Администрация американского президента призвала израильские власти объяснить причину удара по лагерю беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщило Politico , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Авторы статьи отметили, что США попросили Израиль подробно описать ход планирования этой операции. Также Штаты указали израильским военным, что нужно точно наводить оружие на цели и стараться не допускать жертв среди мирных жителей.

Источник издания отметил, что в целом диалог сосредоточили на просьбе к израильскому правительству принять действенные меры для недопущения гражданских жертв.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ осуществил удар по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. В результате произошедшего есть раненые и погибшие. Также в этом месте находились машины скорой помощи, которые направляли для лечения раненых палестинцев.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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