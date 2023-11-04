«Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер», - сказал он.

Соскин отметил, что Зеленский говорит о себе как о «слуге народа», но даже права не имеет заставлять украинцев идти на передовую, потому что не справился с возложенными задачами. Все заверения нынешнего лидера Украины не основаны на реальном положении дел, потому что контрнаступление ВСУ провалилось. Страна не может сбить даже беспилотники, а Запад больше не хочет помогать ей.

Советник Кучмы призвал как можно скорее заключить мир, потому что простые украинцы не представляют, что их ждет зимой.

Ранее Соскин заявил, что Запад стал отдаляться от Зеленского. Он привел пример с обложкой журнала Time. В прошлом году портрет политика был на первой странице крупным планом, а теперь снимки с президентом Украины «оказались в тени».

Украинский лидер Владимир Зеленский - карикатурный «Джокер» и никто не верил, что у него получится прийти к власти. Об этом сообщил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.