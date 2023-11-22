22 ноября 2023, 01:26

Зеленскому предрекли «удар в спину» со стороны союзников

РИА «Новости»
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Если на Украине произойдет новый Майдан, то только в результате действий западных стран. Об этом написала турецкая газета Cumhuriyet.

«И вот сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад», - сказано в материале.

Автор статьи отметил, что затянувшийся конфликт и коррупция усиливают общественную напряженность на Украине. По его мнению, зимой в стране может произойти множество событий.

Ранее о подготовке третьего Майдана заявил Владимир Зеленский. Президент Украины выразил уверенность, что операцию по смене власти на Украине готовят российские спецслужбы и планируют провести ее до конца года.

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с прошлого Евромайдана. 21 ноября 2013 года украинцы вышли на улицы, чтобы выступить против приостановки переговоров о евроинтеграции. В скором времени это привело к столкновениям с полицией, гибели десятков демонстрантов, смене власти, уходу Крыма и «антитеррористической операции» в Донбассе.

Владимир Зеленский Украина Майдан
22 ноября 2023, 01:00
Условие для продолжения финансирования Украины озвучили в Пентагоне
Википедия
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У Пентагона кончились деньги для военной помощи Украине. Продолжение поддержки возможно только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на нее из федерального бюджета. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов. Цитату привел ТАСС.

«Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса», - заявила Сингх.

При этом конгрессмены не спешат согласовывать новые расходы на Украину. В ноябре обе палаты американского парламента одобрили временный проект бюджета США, не включающий финансирование Украины и Израиля. 17 ноября Джо Байден подписал этот документ.

По сообщению американских СМИ, Украина не получит новый пакет поддержки от США до середины декабря или до следующего года. Предполагается, что за это время Конгресс завершит согласование дополнительной помощи ВСУ.

Кроме того, во вторник, 21 ноября, стало известно, что США сократили поставки снарядов на Украину на 30% , перенаправив часть потока в Израиль. Из-за этого ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения.

США Пентагон Украина
22 ноября 2023, 00:42
Взрывы раздались в Киевской области
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Киевской области на Украине. Об этом сообщило местное «Зеркало недели».

Сейчас в нескольких регионах страны работают сирены воздушной тревоги, в том числе и в Киевской области. Ранее там сработала система противовоздушной обороны. Всех жителей региона призвали отправиться в ближайшие укрытия.

Вечером во вторник, 21 ноября, взрывы услышали жители города Сумы. Местные власти пока никаких комментариев не давали. В области объявили воздушную тревогу.

Взрывы Украина
22 ноября 2023, 00:29
«Совершил ошибки». Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях и покинул свой пост
Freepik
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Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минюста США Меррика Гарланда.

«Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао», - заявил журналистам Гарланд.

Параллельно стало известно, что Чжао покинул свой пост, а его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом сам Чжао написал в соцсети X.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», - сообщил он.

Прокуратура США обвинила Binance в осуществлении денежных переводов без лицензии и несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Минюст потребовал от биржи 4,3 миллиарда долларов штрафов и компенсаций.

В сентябре криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Российский бизнес платформа продала компании CommEX. По сообщению руководства Binance, переход на новую платформу займет до года.

О расследовании в отношении криптобиржи Binance стало известно в мае. Минюст США заподозрил компанию в том, что она помогала россиянам обходить санкции.

США Криптовалюты Санкции
21 ноября 2023, 23:15
Финляндия передумала перекрывать границу с Россией
РИА «Новости»
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Финские власти отказались ужесточать ограничения на границе с Россией. Проект об этом отклонил вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен, сообщило местное издание Helsingin Sanomat.

По информации издания, Микко Пуумалайнен отклонил проект, так как прописанные в нем ограничения не позволят беженцам подавать заявления на предоставление убежища.

«Исходя из документов, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет», - заявил вице-канцлера.

На российско-финской границе обострилась ситуация с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев , преимущественно, из арабских стран. На фоне этих событий в субботу, 18 ноября, ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией.

В понедельник, 20 ноября, финские власти заявили о готовности закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией. Решение должно было вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что такое решение будет противоречить национальным интересам Финляндии.

Финляндия Мигранты Россия

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