Зеленскому предрекли «удар» в случае, если Трамп займет пост спикера в конгрессе США
Если бывший глава Белого дома Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей конгресса США, это станет ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х написал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» - заявил политик.
Кресло спикера палаты представителей никогда не занимал человек не из конгресса, но американский закон это допускает. Конгрессмены заявили, что видят на этой должности Трампа. Сам экс-президент США изначально отказался от предложения, заявив, что сосредоточен на предвыборной кампании. Но позже в интервью Fox News отметил, что готов временно занять пост спикера.