Зеленскому предрекли расплату за преступления

Мирошник предсказал, что в ближайшие годы отношение к Зеленскому сильно изменится. Даже сейчас видно, что это происходит.

«Геополитические интересы США и ЕС в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше», - пояснил он.

По мнению дипломата, на Западе люди прагматичны, они не делают ставки на проигрышные проекты. С учетом того, что Украина стала получать помощь с большими перебоями, видно «брожение в элитах», резюмировал Мирошник.

Ранее он заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ и СБУ террористическими организациями.