По мнению Брайена, уход Зеленского могут спровоцировать такие факторы, как ухудшение ситуации в ВСУ, в том числе большие потери в ходе контрнаступления, снижение объема финансирования со стороны Соединенных Штатов, а также коррупция на Украине и разногласия лидера страны с военачальниками.

«Если военная ситуация продолжит ухудшаться, и Конгресс США откажется хотя бы от части своей помощи Украине, срок полномочий Зеленского, возможно, подойдет к концу», - считает экс-помощник американского замминистра обороны.

Кроме того, по мнению Стивена Брайена, СБУ «попыталась убить» бывшего украинского законодателя Олега Царева как раз в связи с тем, что его еще в прошлом году готовили на пост президента и с этим были связаны опасения Зеленского.

Ранее польский писатель Щепан Твардох , пообщавшись с бойцами ВСУ, сделал вывод, что они буквально ненавидят Владимира Зеленского.