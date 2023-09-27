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«Представляется вполне вероятным, что западные игроки готовят других политиков на замену Зеленскому из-за его нынешнего положения в глазах мирового сообщества», - указал автор статьи.

Он отметил, что даже жена Зеленского в недавнем времени открыто заявляла, что ее супруг может покинуть свой пост.

Страны Запада, как отдельно подчеркнул журналист, «похоже, склонны разрешить ситуацию на Украине путем переговоров». Поэтому, как он считает, будет неудивительным, если президентское кресло на Украине в ближайшем будущем займет другой человек.

Автор материала отметил, что большая часть истеблишмента на Западе больше не заинтересована в поддержке как самого Зеленского, так и Украины. Сейчас «их единственное желание - продать Украине как можно больше и получить оттуда прибыль».

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