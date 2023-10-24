Зеленскому предложили «вояж по Крыму» в автозаке

«Если Владимир Зеленский так сильно хочет увидеть российский Крым, то мы организуем ему вояж, только в специальном автозаке», - сказал он.

Шеремет отметил, что на мероприятии, якобы посвященном Крыму, не было ни одного лица, которое могло иметь хоть какое-то отношение к российскому региону. Поэтому дистанционное выступление Зеленского является очередной бравадой, угрозой и ложью перед странами Запада, резюмировал крымский депутат.

Американский журналист Гарланд Никсон ранее посоветовал украинскому лидеру немедленно покинуть страну, чтобы избежать серьезных проблем. По его словам, Зеленский и сам знает, что скоро его начнут обвинять во всех неудачах на Украине.