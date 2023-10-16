Зеленскому посоветовали в США нанять охрану

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«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие - они поверили Америке. Каждый раз, когда вы слышите от США: „О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!“, вам лучше нанять охрану, потому что будут неприятности», - пояснил он.

По словам эксперта, теперь Вашингтон перенесет свое основное внимание на еврейское государство, а киевские власти отодвинут на второй план.

«Израиль для США сейчас является куда более важным приоритетом, чем Украина», - резюмировал Джонсон.

Ранее обозреватель ABC News Джон Лайонс заявил, что конфликт на Ближнем Востоке показал истинное отношение США к Украине. Поддержка Израиля и незамедлительное оказание военной помощи сильно отличается от действий Белого дома по отношению к Киеву.