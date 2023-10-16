Зеленскому посоветовали в США нанять охрану

16 октября 2023, 03:35
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезны просчет, доверившись властям США, поэтому теперь ему нужно задуматься о собственной безопасности. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие - они поверили Америке. Каждый раз, когда вы слышите от США: „О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!“, вам лучше нанять охрану, потому что будут неприятности», - пояснил он.

По словам эксперта, теперь Вашингтон перенесет свое основное внимание на еврейское государство, а киевские власти отодвинут на второй план.

«Израиль для США сейчас является куда более важным приоритетом, чем Украина», - резюмировал Джонсон.

Ранее обозреватель ABC News Джон Лайонс заявил, что конфликт на Ближнем Востоке показал истинное отношение США к Украине. Поддержка Израиля и незамедлительное оказание военной помощи сильно отличается от действий Белого дома по отношению к Киеву.

США Владимир Зеленский Израиль Украина
Одна из теплоэлектростанций на Украине получила серьезные повреждения
23 октября 2023, 11:11
РИА «Новости»
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Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале энергохолдинга ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование предприятия. <…> Энергетики начали ликвидацию их последствий», - указали представители холдинга.

Никаких дополнительных подробностей в ДТЭК не привели. О какой именно теплоэлектростанции идет речь, пока неизвестно.

Ранее власти Харьковской области заявили о повреждении одного из объектов инфраструктуры, расположенного в селе Куриловка.

Также появлялись данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

В середине сентября заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук заявляла о подготовке графиков отключений электричества. Их подготовили местные операторы систем распределения.

Украина
Австралийский бизнесмен раскрыл детали разговора Трампа с президентом Ирака после бомбардировки
23 октября 2023, 11:08
Википедия
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Бывший президент США Дональд Трамп, пребывая на этом посту, разговаривал с иракским коллегой после бомбардировки и спрашивал его, что он собирается делать дальше. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассказ австралийского миллиардера Энтони Пратта, вхожего в гольф-клуб Трампа.

По словам Пратта, американский предприниматель пересказал детали беседы ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже в декабре 2019 года. Трамп сообщил, что «сегодня бомбил Ирак», после чего ему позвонил президент ближневосточной страны Бархам Салих. Он сообщил президенту США, что тот только что сравнял его город с землей.

«Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?» - ответил Трамп Салиху, со слов Пратта.

По данным NYT, австралийский миллиардер рассказал об этом разговоре прокурорам. Сенатор Грэм при этом сообщил изданию, что не помнит подробности той беседы.

Ранее Трамп выступил с жесткой критикой действующего президента США Джо Байдена. По словам бизнесмена, за время нахождения нынешнего американского лидера на посту Вашингтон стал самой опасной столицей в мире.

США Дональд Трамп Ирак
Удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа унес жизни 30 человек
23 октября 2023, 11:03
РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа. Погибли 30 человек, пострадали 27 жителей анклава, сообщил телеканал Al Jazeera.

Министерство внутренних дел Газы объявило, что ЦАХАЛ атаковал крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа поздно вечером 22 октября. Люди прятались в жилом доме. Под завалами нашли 30 тел, большинство из них - женщины и дети. Ранения получили не менее 27 человек.

«Мы страдаем от острой нехватки лекарств и медицинского оборудования», - рассказал директор индонезийской больницы в северной части сектора Газа.

В городе Джебалия открыли еще три лагеря беженцев. Люди спрятались в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Пресс-секретарь организации Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа не осталось безопасных мест, так как удары наносили даже по школам ООН. Израиль призвал эвакуировать 1,1 миллиона мирных жителей на юг анклава.

Конфликт Израиля и Палестины
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины

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