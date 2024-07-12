Зеленскому не понравилось. Какие вопросы затронули на саммите НАТО

В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого - Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

Зеленский приехал в Вашингтон в первый день саммита. Он сразу выразил недовольство тем, что о юбилее мероприятия особо никто не вспомнил из-за предстоящих президентских выборов.

«Люди почти не замечают исторического расширения НАТО», - высказался президент Украины.

После, как заметил автор материала, посыпались требования. Украине оказалось мало ЗРК Patriot. Зеленскому понадобилось 128 истребителей F-16, однако пока такое количество никто не дает. Некоторую часть истребителей Дания и Нидерланды уже отправили. По заверению госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты появятся в небе Украины уже этим летом.

Также Зеленский поднял вопрос об ударах по России оружием НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил разрешение для ракет Storm Shadow. Но его коллега из МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис призвал к осторожности.

Присоединение Украины к НАТО оказался неактуальным. Путь в альянс для республики назвали «необратимым», но только после завершения боевых действий, резюмировал автор.