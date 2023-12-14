Зеленского заметили во Франкфурте-на-Майне
Президент Украины посетил Германию с необъявленным визитом. Во Франкфурте-на-Майне перекрыли движение из-за его визита, сообщило РИА «Новости».
Из-за неожиданного приезда Зеленского полиция перекрыла часть дорог и усилила меры безопасности во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майне.
«По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог», - отметили в пресс-службе силового ведомства