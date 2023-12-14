Зеленского заметили во Франкфурте-на-Майне

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против выступили четыре законодателя от Демократической партии. Продолжить разбирательства в рамках расследования по импичменту Байдену поручили комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по расходам и доходам, а также юридическому комитету.

Предполагается, что палата представителей проголосует по этой резолюции 13 декабря. Расследование началось в связи с подозрениями в причастности американского лидера к зарубежному бизнесу его сына Хантера Байдена.

Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену в конце ноября. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил об отсутствии достаточной доказательной базы, чтобы объявить президентуимпичмент.