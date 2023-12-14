14 декабря 2023, 18:48

Зеленского заметили во Франкфурте-на-Майне

Unsplash
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Президент Украины посетил Германию с необъявленным визитом. Во Франкфурте-на-Майне перекрыли движение из-за его визита, сообщило РИА «Новости».

Из-за неожиданного приезда Зеленского полиция перекрыла часть дорог и усилила меры безопасности во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майне.

«По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог», - отметили в пресс-службе силового ведомства

Германия Владимир Зеленский Украина
13 декабря 2023, 02:16
Резолюцию о расследовании по импичменту Байдену одобрили в США
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Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против выступили четыре законодателя от Демократической партии. Продолжить разбирательства в рамках расследования по импичменту Байдену поручили комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по расходам и доходам, а также юридическому комитету.

Предполагается, что палата представителей проголосует по этой резолюции 13 декабря. Расследование началось в связи с подозрениями в причастности американского лидера к зарубежному бизнесу его сына Хантера Байдена.

Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену в конце ноября. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил об отсутствии достаточной доказательной базы, чтобы объявить президентуимпичмент.

США Джо Байден
13 декабря 2023, 01:20
ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа
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Армия обороны Израиля начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

На затопление сооружений может уйти несколько недель. В ноябре ЦАХАЛ установил пять насосов, после чего добавил к ним еще два и провел некоторые испытания.

«Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <…> находится на ранней стадии», - сообщили журналисты.

Некоторые должностные лица из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразили обеспокоенность тем, что использование морской воды окажется неэффективным и повлияет на запасы пресной воды в Газе.

Днем 12 декабря израильская армия заявила о ликвидации штаб-квартиры элитного подразделения «Нухба» палестинской группировки ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 декабря 2023, 00:55
Майк Джонсон старался избегать совместных фото с Владимиром Зеленским в конгрессе
Unsplash
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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским в конгрессе. Об этом сообщила газета The New York Times.

Помимо Джонсона, украинский лидер встретился на Капитолийском холме с лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также c лидерами большинства и меньшинства в сенате.

«Спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с Зеленским», - сообщили журналисты.

Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Израиля, Украины и на другие нужды. В палате представителей не торопятся одобрять этот проект.

Журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом спросила украинского лидера, сможет ли его страна победить Россию без дополнительной помощи. В ответ Зеленский промолчал и слегка пожал плечами.

Фото США Владимир Зеленский Конгресс США
13 декабря 2023, 00:05
Пожал плечами. Зеленский ответил молчанием на вопрос о победе Украины без помощи США
РИА «Новости»
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Президент Владимир Зеленский ответил молчанием на вопрос о том, сможет ли Украина победить Россию без дополнительной поддержки США, рассказала журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс. Ее слова привел RT.

«Он ответил молчанием, слегка пожав плечами», - подчеркнула корреспондент.

При этом президент Соединенных Штатов загадочно рассмеялся, услышав вопрос журналистки.

Украинский лидер в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой, который сообщил, что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Президент США добавил, что конгрессу предстоит согласовать дополнительное финансирование ВСУ.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты до конца 2023 года собираются направить украинским властям еще два пакета военной помощи. Затем финансовые возможности США будут исчерпаны.

США Владимир Зеленский Украина Джо Байден

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