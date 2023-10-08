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Американский эксперт напомнил, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Зеленский отправился в республику после того, как побывал в Канаде.

«Он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник», - сказал Джонсон.

Польско-украинские отношения обострились в последние недели из-за вопроса об экспорте зерна через территорию восточноевропейских государств. По словам Зеленского, таким образом «друзья в Европе» якобы подыграли России.

Временное правительство Словакии ранее сообщило о прекращении военной поддержки киевского режима. Решение приняли после переговоров о создании коалиции между партиями, выступающими против помощи Украине.