Зеленского упрекнули за разрушенные города Украины

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«Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь», - сказал он.

По мнению политика, выделенная помощь могла быть разворована.

Ранее в Мариуполе побывал французский журналист Сильвен Тронше. После этого он опубликовал восхищенную статью о произошедших в городе переменах. Скорость восстановления и масштабы строительства новых зданий он назвал поразительными. Он отметил хорошие дороги, красоту зданий, а также наличие отелей для туристов. Он добавил, что Мариуполь в будущем может стать морским курортом на берегу Азовского моря.