Зеленского упрекнули за разрушенные города Украины
Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским совершенно не занимаются восстановлением поврежденных от боевых действий городов. При этом западные союзники выделяют на это большие деньги. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь», - сказал он.
По мнению политика, выделенная помощь могла быть разворована.
Ранее в Мариуполе побывал французский журналист Сильвен Тронше. После этого он опубликовал восхищенную статью о произошедших в городе переменах. Скорость восстановления и масштабы строительства новых зданий он назвал поразительными. Он отметил хорошие дороги, красоту зданий, а также наличие отелей для туристов. Он добавил, что Мариуполь в будущем может стать морским курортом на берегу Азовского моря.