16 февраля 2024, 21:55

Зеленского упрекнули в побеге из страны на фоне разгрома ВСУ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну в сложное время, когда части ВСУ оказались в окружении и под угрозой разгрома. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис, прокомментировав визит украинского лидера в Германию.

По его словам, Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен был остаться в Киеве, взяв на себя ответственность за все происходящее на поле боя.

«Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», - заявил эксперт.

Украинский лидер прилетел в Германию в пятницу, 16 февраля, чтобы принять участие в Мюнхенской международной конференции по безопасности. Во время своего визита он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом, подписав с последним соглашение о гарантиях безопасности.

Договор рассчитан на 10 лет и предусматривает выделение военной помощи Украине на общую сумму более семи миллиардов евро только в этом году.

Германия стала второй страной, которая предоставила Украине г арантии безопасности. В начале января такой же договор подписал британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в Киев., причем документ будет действовать до вступления республики в НАТО.

Побеги Запад
16 февраля 2024, 18:15
Риск ядерного конфликта назвали в ООН самым высоким за всю историю
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Образовавшийся раскол современного мира привел его на грань возникновения ядерного конфликта. Риски использования этого вида вооружений стали самыми высокими за последние 75 лет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Образовавшийся раскол современного мира привел его на грань возникновения ядерного конфликта. Риски использования этого вида вооружений стали самыми высокими за последние 75 лет. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что во время холодной войны напряженность между ведущими державами была меньше, благодаря договоренностям США и Советского Союза о взаимном сокращении ядерного оружия и введения механизмов контроля.

«Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью», - заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что, кроме опасности ядерного конфликта, существуют и другие экзистенциальные проблемы, несущие угрозу человечеству. К ним он отнес климатический кризис и отсутствие контроля по развитию искусственного интеллекта.

Гутерриш призвал все страны мира принять эффективные меры для снижения рисков главных проблем.

Отвечающая за часы Судного дня группа ученых в конце января сообщила, что в 2024 году мир вошел на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи».

Специалисты подчеркнули, что своим заявлением они показали руководителям стран мира необходимость принятия мер по завершению продолжающихся конфликтов, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Ядерное оружие ООН
16 февраля 2024, 17:47
Смерть Навального оказалась для США более ужасной, чем гибель Гонсало Лиры на Украине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Белый дом и Госдеп продемонстрировали запредельный цинизм после сообщений о смерти Алексея Навального, заявили в МИД России. Также в ведомстве задались вопросом, почему гибель замученного в украинской тюрьме гражданина США, журналиста Гонсало Лиры американским властям показалась менее ужасной.

Заявления Блинкена и Салливана о Навальном В Telegram-канале министерства привели высказывания советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего National Public Radio о том, то Соединенные Штаты активно ищут подтверждения сообщения о смерти Навального.

«Если это подтвердится, то это ужасная трагедия», - указал он.

Также МИД обратил внимание на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который выразил уверенность в том, что Россия несет ответственность за случившееся.

«Смерть Навального в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы», - добавил глава Госдепа.

Властям США дали совет В МИД в ответ напомнили, что смерть человека - всегда трагедия, вот только непонятно, почему для Белого дома и Госдепа смерть гражданина РФ в российской ИК оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем-то, что случилось с американским журналистом Гонсало Лирой, которого замучили в украинской тюрьме.

«Вместо огульных обвинений, следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», - посоветовали в ведомстве.

Что показала трагедия Гонсало Лиры О смерти Гонсало Лиры стало известно 12 января. Американский журналист, режиссер и видеоблогер, имевший также гражданство Чили, погиб в украинской тюрьме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда обратила внимание, что и власти США, и чилийское правительство с самого момента ареста СБУ «неудобного» журналиста оставили эту ситуацию без внимания. Реальной поддержки Лире не оказали, по сути, отдав на расправу.

«Трагедия Лиры, позволившего себе иметь собственное мнение, в очередной раз ярко высветила лицо „коллективного Запада“, <…> на деле защищающего их только в случае, когда это работает в его интересах», - указала дипломат.

США МИД РФ Алексей Навальный
16 февраля 2024, 15:27
«Экспертизы нет, но выводы готовы». Захарову поразила реакция Запала на смерть Навального
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на сообщения о смерти Алексея Навального в ИК на Ямале. Комментарий по этому поводу она опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее оценке, моментальная реакция со стороны лидеров стран НАТО, которая прозвучала в виде прямых обвинений в адрес России, была саморазоблачительна.

«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», - с иронией заметила дипломат.

Мария Захарова Алексей Навальный
16 февраля 2024, 13:18
Запад уличили в агрессивном неоколониализме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Коллективный Запад постоянно пытается оказывать экономическое давление на другие страны и лишить их суверенитета, попутно навязывая чужие ценности. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «За свободу наций!».

Глава государства подчеркнул, что в поведении Запада четко прослеживаются агрессивные проявления неоколониализма.

«Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты», - сказал Путин.

Коллективный Запад, заметил он, намерен сохранить свое господство и доминирование любыми доступными средствами.

«Его агрессивные проявления мы видим в попытках <…> экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», - обратил внимание президент.

Проводимую западными государствами политику он счел одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. По словам Путина, она также стала препятствием на пути развития всего человечества. Россия, в свою очередь, сделала многое для разрушения основ колониальной системы и поддержки национально-освободительных движений.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что США подключили своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики.

США Дмитрий Медведев Международные отношения Россия Запад Владимир Путин

Новости по теме