Зеленского упрекнули в побеге из страны на фоне разгрома ВСУ

По его словам, Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен был остаться в Киеве, взяв на себя ответственность за все происходящее на поле боя.

«Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», - заявил эксперт.

Украинский лидер прилетел в Германию в пятницу, 16 февраля, чтобы принять участие в Мюнхенской международной конференции по безопасности. Во время своего визита он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом, подписав с последним соглашение о гарантиях безопасности.

Договор рассчитан на 10 лет и предусматривает выделение военной помощи Украине на общую сумму более семи миллиардов евро только в этом году.

Германия стала второй страной, которая предоставила Украине г арантии безопасности. В начале января такой же договор подписал британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в Киев., причем документ будет действовать до вступления республики в НАТО.