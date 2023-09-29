Зеленского уличили во лжи о падении ракеты в Польше

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«Позиция Украины изначально была очень категоричной, они исключили любую вероятность причастности к падению ракеты. Нет никакого оправдания сознательного введения в заблуждение своего партнера и союзника», - отметили в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что Украина до сих пор официально не признала свою ответственность за произошедшее.

«Такая позиция рискует привести ее к гораздо большим последствия в отношениях с Польшей, чем сам инцидент с ракетой. Украинские ошибки окажутся пустяком по сравнению с проблемами, которые возникнут из-за лжи», - добавили они.

В четверг генеральный прокурор Польши заявил, что упавшая на территории страны ракета 15 ноября 2022 года принадлежала украинским военным. Он выразил сожаление, что Украина отказалась сотрудничать со следователями в этом вопросе.