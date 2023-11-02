«Зеленский заявил, что „формулу“ его „мира“ якобы поддерживают уже более 140 стран. Разумеется, это очередная ложь», - сказал он.

Киевский режим и США, по словам дипломата, попытались склонить в свою сторону страны глобального Юга. Для этого они использовали методы обмана и шантажа.

Алексей Полищук заявил, что политическое урегулирование ситуации зависит от властей Украины, и пока ее политикам не хватило ни мудрости, ни мужества сделать шаг навстречу. Он заявил, что Россия не отказывалась от такого пути разрешения конфликта, но киевский режим остановил проведение переговоров.

«Формулу мира» из 10 пунктов впервые озвучили в ноябре 2022 года на саммите G20. Владимир Зеленский потребовал вывести войска России за границы по состоянию на 1991 год и другие меры, не учитывающие позицию другой стороны. Депутат Госдумы Михаил Шеремет посчитал его идеи утопией, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их нереализуемыми.