Читайте нас в:

Песков пояснил, что мир уже не настолько интересуется Украиной, и лидер страны начал нервничать, поскольку понял все риски.

«Зеленский это чувствует и начинает метаться. Плюс к этому у него срабатывает профессиональная жадность: мол, как же, причитающиеся мне вооружения сейчас будут отдавать Израилю? Поэтому дела у него не так просты», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Владимир Зеленский откровенно надоел всем на Западе , где уже начали задавать вопросы о том, куда он потратил направленные деньги. Поэтому глава киевского режима оказался в сложном положении. Но как будут развиваться события дальше, пока неизвестно.

В среду, 11 октября, на израильской военной базе Неватим приземлился первый грузовой самолет США , который доставил партию боеприпасов. Снаряды нужны для нанесения ударов и подготовке к дальнейшим сценариям.

Кроме того, в восточную часть Средиземного моря вошел авианосец USS Gerald R. Ford. Он возглавил ударную группу из ракетного крейсера и четырех эсминцев.