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Как отметил обозреватель, во время посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Зеленский увидел, что главная тема обсуждений не Украина, а ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому глава киевского режима вел себя осторожно.

«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», - подчеркнул Миллер.

События на мировой арене указывают на «международную усталость» от Украины. Обозреватель предположил, что киевскому режиму станет труднее выпрашивать дополнительную поддержку на фоне других проблем.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку. Он назвал президента некомпетентным и неспособным привести страну к победе.