Зеленского уличили в наигранном равнодушии при встрече с западными союзниками
Украинский лидер Владимир Зеленский старался показать западным союзникам, что не пытается привлечь их внимание. Такое мнение выразил журналист Financial Times Кристофер Миллер.
Как отметил обозреватель, во время посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Зеленский увидел, что главная тема обсуждений не Украина, а ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому глава киевского режима вел себя осторожно.
«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», - подчеркнул Миллер.
События на мировой арене указывают на «международную усталость» от Украины. Обозреватель предположил, что киевскому режиму станет труднее выпрашивать дополнительную поддержку на фоне других проблем.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку. Он назвал президента некомпетентным и неспособным привести страну к победе.