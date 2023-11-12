«Зеленский не может это сделать. Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир», - отметил эксперт.

Соскин сделал вывод, что Зеленский, понимая это, «бьется в истерике», а вместо него выступает руководитель офиса президента Андрей Ермак.

В субботу, 11 ноября, Ермак провел переговоры с советником американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и попросил США ускорить поставки оружия для ВСУ.

Ранее Ермак заявил в интервью, что конфликт на Украине приблизился к завершению. Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже пробежала, но оставшиеся 30 - самые сложные. Также глава офиса президента Украины заявил о невозможности переговоров с Россией и о том, что, пока Зеленский является главой государства, «никакого Минска-3 не будет».