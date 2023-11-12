Зеленского «уберут» для переговоров с Россией — экс-советник Кучмы
Западные страны все больше склоняются к завершению конфликта на Украине. Но, так как президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, его просто «уберут». Такое мнение озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Зеленский не может это сделать. Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир», - отметил эксперт.
Соскин сделал вывод, что Зеленский, понимая это, «бьется в истерике», а вместо него выступает руководитель офиса президента Андрей Ермак.
В субботу, 11 ноября, Ермак провел переговоры с советником американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и попросил США ускорить поставки оружия для ВСУ.
Ранее Ермак заявил в интервью, что конфликт на Украине приблизился к завершению. Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже пробежала, но оставшиеся 30 - самые сложные. Также глава офиса президента Украины заявил о невозможности переговоров с Россией и о том, что, пока Зеленский является главой государства, «никакого Минска-3 не будет».