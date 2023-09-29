Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана дивизии «Галичина» войск СС в парламенте Канады. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!» - написал политик.
Скандал разразился из-за того, что 22 сентября во время прибытия Зеленского в парламент Канады туда же пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Позже выяснилось, что он был участником нацистской дивизии, сражавшейся с Красной Армией и осуществляющей зверства против евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже спикер парламента Канады Энтони Рота объявил о решении уйти в отставку из-за скандала с ветераном СС. А премьер-министра страны Джастина Трюдо обвинили в позорном поведении из-за перекладывания ответственности за произошедшее.
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