«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», - отметили авторы статьи.

Поставка американских истребителей не изменит положение Украины не только из-за проблем с обслуживанием, но и из-за невозможности конкурировать с российскими самолетами и отечественной системой противовоздушной обороны.

Авторы материала подчеркнули, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку бойцов. А Зеленский потерял поддержку со стороны своих генералов. Успешное наступление российской армии на фоне этого указывает на безнадежность ситуации.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек скорый прорыв ВС России. По его мнению, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не сможет помешать российской армии.