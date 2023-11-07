Зеленского предупредили о ведущем к унижению шаге

ЦАХАЛ пригрозил наносить удары по всему Ближнему Востоку

Армия обороны Израиля готова наносить удары по всему Ближнему Востоку, вне зависимости от государства. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в Telegram-канале армии.

Даниэль Хагари заявил, что израильская армия уже в течение месяца проводит операцию против ХАМАС, успешно уничтожая лидеров и инфраструктуру движения. При этом, по словам военного, ЦАХАЛ готов к военным действиям в других районах.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», - заявил Хагари.

В воскресенье, 5 октября, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа , а также выступил против поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина за эти слова.