Зеленского предупредили о ведущем к унижению шаге
Когда Киев не будет больше получать помощь со стороны Запада, президента Украины Владимира Зеленского за столом переговоров ждет унижение. Об этом написала обозреватель издания Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.
«Прекращение поддержки влечет за собой вполне реальную возможность поражения Украины на поле боя и последующего унижения за столом переговоров», - отметила она.
По ее мнению, ситуация на поле боя и шаткая международная поддержка «оказали давление» на главу Киева. Журналист указала, что «окно возможностей» для президента Украины в значительной степени зависит от уровня поддержки Европы в ближайшие месяцы Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что весной следующего года может появиться решение конфликта между Россией и Украиной. Украинский президент также сообщал СМИ, что сейчас идет последняя, самая тяжелая фаза конфликта.