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Голосование началось в воскресенье, 15 октября. По данным издания, поляки встревожены не только внутренними проблемам государства, но и отсутствием результатов на поле боя в конфликте Украины с Россией. Также их волнуют расходы на украинскую армию и ответ на вопрос, сохранят ли США свое могущество.

По мнению аналитиков, правящая партия «Право и справедливость» не сможет получить абсолютного большинства голосов, поэтому ей придется войти в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», которая выступает за прекращение поддержки Украины.

Автор статьи заявил, что в политической среде Польши давно стала наблюдаться неоднозначность позиций по вопросу помощи ВСУ. Причиной такого раскола станет импорт дешевого украинского зерна, из-за которого пострадали польские фермеры.

Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский ранее заявил, что польские власти поддерживали Украину в ущерб национальным интересам.