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Зеленский на этой неделе заявил, что Запад якобы не осознал, что Россия «не остановится на Украине и пойдет дальше».

«Россия не сделает этого, если не столкнется с экзистенциальной угрозой», - заявил Малинен.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что страна не намерена нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла.

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что Североатлантический альянс пытается навязать свои правила Евросоюзу и спровоцировать новую мировую войну в регионе.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО о нерасширении.