Зеленского попросили ввести санкции против мешающих украинским перевозчикам поляков

Авторы обращения попросили президента Украины незамедлительно инициировать вопрос о принятии санкций на заседании Совета национальной безопасности и обороны. В петиции перечислили имена поляков, которые, по словам составителей документа, блокируют пункты пропуска. Авторы указали, что получили эту информацию от украинских водителей, попавших в пробку на границе.

В петиции подчеркнули, что своими действиями бастующие сделали невозможным возвращение на Украину тысяч украинских граждан. В документе Зеленского также призвали ввести санкции против компаний, в которых перечисленные граждане Польши являются руководителями или конечными бенефициарами.

Петиция пока собрала две тысячи голосов. Чтобы Зеленский рассмотрел предложение, его должны поддержать 25 тысяч граждан. До завершения сбора подписей осталось три месяца.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они потребовали отменить льготы ЕС для украинских перевозчиков и защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал эту ситуацию катастрофической. По его словам, из-за забастовки польских водителей украинская экономика оказалась под ударом.