Зеленского обвинили во лжи из-за слов о Черноморском флоте

Парламентарий прокомментировал онлайн-выступление украинского президента на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге. Во время него Зеленский заявил, что Черноморский флот «постепенно убегает из Крыма».

«Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, - яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество», - выразил уверенность Белик.

По словам парламентария, с помощью таких заявлений Зеленский пытается обмануть украинский народ.

«Но я уверен, что на Украине понимают, что их так называемый „гарант Конституции“ - отпетый врун», - отметил депутат.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины в районе Севастопольской бухты.