Зеленского обвинили во лжи из-за слов о Черноморском флоте
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет представления о Черноморском флоте, жизни Крыма и реальных настроениях жителей полуострова. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА «Новости».
Парламентарий прокомментировал онлайн-выступление украинского президента на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге. Во время него Зеленский заявил, что Черноморский флот «постепенно убегает из Крыма».
«Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, - яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество», - выразил уверенность Белик.
По словам парламентария, с помощью таких заявлений Зеленский пытается обмануть украинский народ.
«Но я уверен, что на Украине понимают, что их так называемый „гарант Конституции“ - отпетый врун», - отметил депутат.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины в районе Севастопольской бухты.